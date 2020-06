DFB-Akademieleiter Haupt : Kein coronabedingter Leerlauf in Trainer-Fortbildung

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die derzeitige Corona-Krise nutzen, um nachhaltig seine Ausbildung für Trainer zu modernisieren. Dies sagte DFB-Akademieleiter Tobias Haupt der Deutschen Presse-Agentur.

„Auch in der Trainer-Aus- und Weiterbildung haben wir viele Inhalte digitalisiert, die ab sofort - auch in der Zeit nach Corona - auf unserem digitalen Campus zur Verfügung stehen“, fügte Haupt an. Es sei durch diese Maßnahme gelungen, „dass es keinen coronabedingten Leerlauf in der Trainer-Fortbildung gab“.