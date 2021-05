Deutscher Fußball-Bund : Keller-Gegner wollen Amtsenthebung - Seehofer mahnt DFB

Fritz Keller entschuldigte sich nochmals für seine Entgleisung, will seinen Posten aber nicht räumen. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main DFB-Präsident Keller hat sich erstmals seit der Aufforderung zum Rücktritt gemeldet. Seinen Posten will er aber nicht räumen. Seehofer übt scharfe Kritik, die Länderchefs wollen eine Amtsenthebung.

Keller solle seinen Posten aufgeben, um „damit weiteren Schaden vom DFB abzuwenden“, hieß es am Freitagabend in einer über den DFB verbreiteten Mitteilung nach einer Konferenz der Präsidenten der Regional- und Landesverbände. Das DFB-Präsidium solle nach dem Nazi-Vergleich Kellers eine Sitzung des Vorstands einberufen, um Keller des Amts zu entheben.

In diesem Paragrafen heißt es unter anderem: „Der Vorstand ist berechtigt, Präsidiums-, Vorstands- und Ausschussmitglieder bei grober Pflichtverletzung oder bei Unwürdigkeit mit sofortiger Wirkung ihrer Tätigkeit im DFB durch schriftlich begründete Entscheidung bis zum nächsten ordentlichen Bundestag zu entheben.“ Der Vorstand des DFB setzt sich aus Präsidiumsmitgliedern, den Landes- und Regionalchefs sowie zwölf Vertretern der Deutschen Fußball Liga zusammen.

Zuvor hatte Keller angedeutet, dass er seinen Fall bis vor dem höchsten Gremium der Sportgerichtsbarkeit vertreten will. „Ich stelle mich selbstverständlich dem zuständigen Sportgericht und falls nötig dem Bundesgericht, in einem laufenden Verfahren, das nach Aussage des Vorsitzenden noch im Mai abgeschlossen sein soll“, schrieb der 64-jährige Freiburger. Dass sein Statement zwischenzeitlich für etwa eine Stunde von der DFB-Webseite verschwunden war, sorgte kurzzeitig für Verwirrung, passte aber in das öffentliche Erscheinungsbild des größten Einzel-Sportfachverbandes der Welt.