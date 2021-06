Wunschkandidat : „Kenner der zweiten Liga“: Anfang wird neuer Werder-Trainer

Bremen Am Ende ging es ganz schnell: Werder Bremen hat sich mit Darmstadt 98 auf einen Transfer von Trainer Markus Anfang geeinigt. Der 46-Jährige macht den Fans der Grün-Weißen Mut - mahnt aber auch.

Anfang machte sich durch seine Erfolge als Trainer von Holstein Kiel einen Namen. Er führte den Club 2017 von der 3. in die 2. Liga und scheiterte ein Jahr später erst in der Relegation am Erstliga-Aufstieg. Anschließend trainierte er den 1. FC Köln, bevor Darmstadt seine nächste Station war. Mit den Lilien belegte er in der vergangenen Spielzeit den siebten Platz in der zweiten Liga.