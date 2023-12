Beinamputierter Fußballer Kick it like Stellfeld: Der Stürmer mit der Gehhilfe

Für den Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, zeigt dieser Fall, zu welchen sportlichen Höchstleistungen Menschen mit Beeinträchtigungen in der Lage sind. „Solche Beispiele sollten Schule machen und sollten vielleicht auch die Hemmnisse beseitigen, die manche Menschen und auch Verbände haben, was die Zulassung von Spielerinnen und Spielern mit Beeinträchtigung in ihren Spielbetrieben angeht“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.