2. Liga Kiel baut Vorsprung aus - Wildes Schalke-Spiel

Der FC Schalke 04 verpasste den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld leichtfertig. Das Team von Trainer Karel Geraerts verspielte eine 2:0-Führung gegen den SC Paderborn, kam am Ende aber immerhin noch zu einem 3:3 (1:0). Vor 60.000 Zuschauern in der Veltins-Arena führte der Bundesliga-Absteiger nach Toren von Kenan Karaman (32. Minute) per Handelfmeter und Bryan Lasme (50.) schon scheinbar komfortabel. Doch mit der Führung im Rücken lief für den Revierclub nichts mehr.