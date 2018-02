später lesen 2. Bundesliga kompakt Kiel verliert an Boden - Ingolstadt und Heidenheim siegen FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Twittern

Teilen



Holstein Kiel hat im Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga weiter an Boden verloren. Nach dem 1:1 (1:1) am Samstag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg ist der Tabellendritte der 2. Liga seit acht Spielen in Serie ohne Sieg. dpa