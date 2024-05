2. Liga Kiel wieder spitze: Doppel-Aufstieg mit FC St. Pauli möglich

Gewinnen die Kieler am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf, steigen sie erstmals und der Kiezclub aus Hamburg - quasi auf dem Sofa - gleichzeitig in die Bundesliga auf. Das Spiel des FC St. Pauli am Sonntag gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück wäre ohne Bedeutung und nur eine Zwischenstation auf dem Feiermarathon.