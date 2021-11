Fußball-Weltmeisterschaft : Klare Meinung: 66 Prozent wollen WM nur alle vier Jahre

Stößt mit seinem Plan für eine WM alle zwei Jahre in Deutschland auf wenig Zustimmung: FIFA-Präsident Gianni Infantino. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Wolfsburg Zwei Drittel der Deutschen lehnen den Plan von FIFA-Präsident Gianni Infantino für eine Fußball-WM alle zwei Jahre ab und plädieren im Gegenzug für eine Beibehaltung des bisherigen Vier-Jahres-Rhythmus.

FIFA-Präsident Infantino hätte gerne noch in diesem Jahr über sein WM-Vorhaben abstimmen lassen. Der Widerstand von Verbänden und Ligen aus Europa und Südamerika ist aber zu groß. Möglicherweise fällt die Entscheidung beim Kongress des Weltverbandes am 31. März 2022 in Doha. Im Raum steht auch ein Kompromiss mit der Einführung einer weltweiten Nations League als neuem Wettbewerb.