Coronavirus-Pandemie : Klinsmann und Kahn müssen auf Hall-of-Fame-Zeremonie warten

Wird in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen: Jürgen Klinsmann. Foto: Soeren Stache/zb/dpa.

Dortmund Jürgen Klinsmann und Oliver Kahn müssen auf die feierliche Aufnahme in die „Hall of Fame“ des deutschen Fußballs warten. Wie das Deutsche Fußballmuseum mitteilte, wurde die kurz vor der ebenfalls verschobenen EM geplante Gala im Juni wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt.

Neben Klinsmann und Kahn sollten auch Wolfgang Overath, Hans-Jürgen Dörner und posthum der ehemalige Bundestrainer Helmut Schön aufgenommen werden. Die Zeremonie soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. Dann werden auch die „von der Jury noch zu wählenden neuen Mitglieder für 2021 gemeinsam in die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs in Dortmund aufgenommen werden“, hieß es in einer Pressemitteilung.