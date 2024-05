Kult-Trainer Klopp: „Dass ich gar nicht mehr arbeite, ist ausgeschlossen“

Klopp hatte sich in diesem Monat zum Ende der Saison in der englischen Premier League nach überaus erfolgreichen neun Jahren als Trainer vom FC Liverpool verabschiedet. Zuvor hatte er Borussia Dortmund und Mainz 05 trainiert. „Trainer ist Trainer. Und das machst du mit allem, was du hast, oder gar nicht. So verstehe ich das“, meinte er weiter.