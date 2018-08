später lesen Nachwuchstrainer Klose freut sich über Sieg zum Einstand bei Bayerns U17 FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Miroslav Klose ist mit einem Sieg als Trainer der U17 des FC Bayern gestartet. In der ersten Partie der neuen Saison in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest gewannen die Münchner an ihrem Campus gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 (1:0). dpa