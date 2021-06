Nach Thrombose-Erkrankung : Klose: „Noch fünf bis sieben Wochen geduldig sein“

München Miroslav Klose muss wegen der Folgen von zwei Thrombosen im Bein weiter vorsichtig sein.

Am Dienstagabend sah sich der 43-Jährige in der Münchner Arena das EM-Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich (0:1) an und saß dabei auf der Tribüne schräg neben dem künftigen Bundestrainer Hansi Flick. Diesem hatte er in der vergangenen Saison noch beim FC Bayern assistiert. Dann wollte Klose selbst irgendwo als Chefcoach anfangen, wurde durch die Thrombosen aber gebremst.