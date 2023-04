Jugend-Fußball Kölner Junioren feiern Pokalsieg gegen Schalke

Der zweimalige Titelträger Schalke (2002/2005) konnte bei seiner sechsten Endspielteilnahme die 2:0-Führung der Kölner zunächst durch die Treffer von Niklas Barthel (42.), Keke Topp (49.) und Kelsey Aninkorah-Meisel (59.) in ein 3:2 drehen, ehe die Kölner in der regulären Spielzeit den Ausgleich schafften und in der Verlängerung der spannenden Partie den Pokalerfolg perfekt machten.