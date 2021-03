Kommentar : Ein Schritt, der überfällig ist

Aus. Vorbei. Die Ära Joachim Löw wird nach der Europameisterschaft im Sommer 2021 enden. Der deutsche Bundestrainer mit den meisten Länderspielen hat dann 17 Jahre lang die Geschicke der Fußball-Nationalmannschaft maßgeblich beeinflusst.

„Yogi“ Löw hat den deutschen Fußball in seinen ersten Schaffensjahren revolutioniert. Aus den früheren Kämpfern wurde ein Team aus Edeltechnikern – so viel Spaß wie in den Jahren von 2006 bis 2014 hat es nur selten zuvor gemacht, den deutschen Kickern zuzusehen. Schon 2010 war der Titel greifbar nah, doch die Generation um Lahm, Kroos, Klose, Podolski & Co. krönte sich erst vier Jahre später zum Weltmeister. Ein Verdienst von Löw, doch viele Kritiker sagen, dass es in diesen Jahren zu mehr Titeln hätte reichen müssen. Doch bei den Europameisterschaften 2008 und 2012 verzockte sich Löw in den entscheidenden Spielen, vertraute nicht den Stärken des eigenen Teams, sondern richtete die Taktik nach den Gegnern Spanien und Italien aus – und verlor.