Coronavirus-Pandemie : Kritik an Fußballer-Frisuren - Rückkehr der Struwwelköpfe?

Kritik an Fußballer-Frisuren - Rückkehr der Struwwelköpfe?

Berlin Frischfrisierte Fußballprofis sind auch in Zeiten von Corona keine Seltenheit. Dabei sind Friseurgeschäfte seit rund vier Wochen geschlossen. Er glaube nicht, dass die Hälfte der Fußballer mit Friseurinnen zusammen sei, sagte ein Verbandssprecher.

In einem offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund hatte der Zentralverband seinen Unmut über frischfrisierte Kicker geäußert. „Auf eine Antwort warten wir“, betonte Esser. Vor Corona hat das deutsche Friseurhandwerk eigenen Angaben zufolge täglich rund eine Million Köpfe frisiert. Wegen der Pandemie waren die Betriebe schon im Frühjahr 2020 gut sechs Wochen geschlossen.