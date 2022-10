Fußball-Weltmeisterschaft : Kritik von Faeser vor WM - Katar bestellt Botschafter ein

Berlin/Doha WM-Gastgeber Katar hat als Reaktion auf kritische Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den deutschen Botschafter einbestellt. Der Botschafter sei ins Außenministerium in Doha geladen worden, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.

Die auch für den Sport zuständige Innenministerin hatte dem ARD-Magazin „Monitor“, das am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde, gesagt, dass die Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar für die Bundesregierung „total schwierig“ sei. „Es gibt Kriterien, an die sich gehalten werden muss, und dann wäre es besser, dass das nicht in solche Staaten vergeben wird.“ Später ergänzte sie, dass bei der Vergabe internationaler Sportveranstaltungen künftig stärker als bisher auf menschenrechtliche Aspekte geschaut werden sollte.