2. Liga : KSC beantragt nach Corona-Ausbruch Spielabsetzung

Karlsruhe/Sandhausen Wie angekündigt hat der Karlsruher SC nach einem Corona-Ausbruch mit 16 positiv getesteten Spielern die Absetzung seines Heimspiels gegen den SV Sandhausen beantragt.

Der Antrag für die Zweitliga-Partie am Sonntag liege bei der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt am Main, sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.