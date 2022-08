Ex-Weltmeister : Lahm: „Keine Ambitionen, DFB-Präsident zu werden“

Frankfurt/Main Ex-Weltmeister Philipp Lahm arbeitet nach eigenen Angaben nicht darauf hin, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu werden.

„Ich habe keine Ambitionen, DFB-Präsident zu werden. Was nach 2024 kommt, wird sich zeigen. Ich konzentriere mich voll auf die Rolle als Turnierdirektor“, sagte der 38-Jährige in einem Interview dem „Kicker“. Lahm, der Deutschland 2014 in Brasilien als Kapitän zum WM-Titel führte, ist bis zur Heim-EM 2024 als Turnierdirektor eingespannt.