SpVgg Greuther Fürth : Leitl fordert nach Aufstieg starken Kader: „Müssen was tun“

Leitl fordert nach Aufstieg starken Kader: „Müssen was tun“

Fürth Nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga kommt auf die sportlich Verantwortlichen bei der SpVgg Greuther Fürth sehr viel Arbeit zu.

„Es ist kein Urlaub angesagt“, sagte Trainer Stefan Leitl insbesondere in Richtung Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Dieser muss nun einen Kader zusammenstellen, der wettbewerbsfähig ist.

Nach dem ersten Bundesliga-Aufstieg 2012 mussten die Franken nur ein Jahr später als klarer Tabellenletzter wieder runter in die 2. Liga. „Wir müssen etwas tun, um in der Bundesliga dann auch erfolgreich zu sein“, mahnte Leitl nach dem finalen 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf am Pfingstsonntag mit Blick auf die auslaufenden Verträge der Topstürmer Branimir Hrgota (16 Saisontore) und Havard Nielsen (11). Man müsse versuchen, das Duo „zu halten“, erklärte Leitl.