„Tiefentspannt“ bei Sané : Leon Goretzka erwartet weitere Bayern-Zugänge

Rottach-Egern Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka erwartet in diesem Sommer weitere Neuzugänge beim FC Bayern München: „Ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass das jetzt nicht der Kader ist, mit dem wir in die Saison gehen werden.“

„Ich denke schon, dass noch was passieren wird. Dann sind wir auch gut gerüstet“, sagte der Mittelfeldspieler im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Rottach-Egern. Festlegen, wie viele Neuzugänge die Mannschaft von Trainer Niko Kovac noch braucht, wollte sich der 24-Jährige nicht. „Das möchte ich jetzt nicht in Zahlen äußern, aber klar ist, dass wir noch was brauchen“, sagte Goretzka.