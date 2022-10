Ehemaliger Bundestrainer : Löw liebäugelt mit Rückkehr als Trainer

Nürnberg Joachim Löw ist mit dem Walther-Bensemann-Preis ausgezeichnet worden. Der langjährige Bundestrainer denkt weiter über die Rückkehr auf eine Trainerbank nach. Stolz ist er besonders auf eines.

Der langjährige Nationalcoach Joachim Löw liebäugelt weiter mit einer Rückkehr in den Trainerberuf. „Ich lasse es nochmal ein bisschen auf mich zukommen. Im Sommer gab es schon auch konkrete Anfragen und Angebote“, sagte der 62-Jährige in Nürnberg.

Nach 15 Jahren als Bundestrainer hatte Löw im Sommer 2021 im Anschluss an das Achtelfinal-Aus bei der EM beim DFB aufgehört und seitdem eine Auszeit genommen. „Langweilig wurde mir nicht“, sagte Löw. „Ich hatte wirklich auch mal ausreichend Zeit für meine Familie, Freunde und andere Dinge.“ Er sei unheimlich dankbar, dass er so lange Bundestrainer sein konnte. „Stolz bin auch darauf, dass ich diese jungen Männer so lange begleiten konnte. Sie sind zu Persönlichkeiten geworden, die ihre Meinung gesagt haben“, sagte Löw mit Blick auf Spieler wie Manuel Neuer, Philipp Lahm & Co.