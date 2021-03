WM-Qualifikation : Löw will einen dritten Quali-Sieg

Bukarest Joachim Löw lässt nicht locker, auch wenn er nach dem Erfolg in Rumänien erstmal „einen Regenerationstag“ verordnet. Nach dem 1:0 in Rumänien benennt der Bundestrainer einen unerwarteten Gewinner.

Nach dem 3:0 gegen Island und dem 1:0 am Sonntagabend gegen den stärksten Gruppengegner Rumänien hat der Bundestrainer an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) gegen Außenseiter Nordmazedonien gleich den nächsten Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eingeplant.

„Wir müssen nochmal volle Kraft voraus auch das Spiel gewinnen. Dann haben wir sicherlich in diesem Jahr einen ordentlichen Start - und in der WM-Quali mit neun Punkten die richtige Richtung eingeschlagen“, sagte Löw in der Arena Națională, aus welcher der DFB-Tross nach Mitternacht zum Flughafen aufbrach. Der Mannschaftsflieger sollte am frühen Montagmorgen in Köln landen. Einen „Regenerationstag“ wollte Löw den noch 22 Spielern im Kader nach der Heimreise gönnen.