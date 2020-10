Nations League : Nations League: Luxemburg spitze

Luxemburg Nationalmannschaft gewinnt in Montenegro und übernimmt Tabellenführung.

(AF) Tabellenführer Luxemburg – und das in einem internationalen Fußball-Wettbewerb? Das ist nicht unbedingt Alltag, aber in diesem Jahr auch kein Zufall: Nach dem 2:1-(1:1)-Sieg am 4. Spieltag der Nations League in Montenegro ist das Team von Luc Holtz mit neun Punkten Spitzenreiter in der Gruppe 1 der Liga C. Am Dienstagabend gelang den Luxemburgern die Revanche für die 0:1-Heimspielniederlage gegen Montenegro.