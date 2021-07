Fußballer-Haare : Männer-Dutt und platinblond: Die Frisuren der EM-Stars

Berlin Egal ob der Friseur ins Hotel kommt oder die Stars zu ihm: Fußballer achten auf ihre Haare und gelten mitunter sogar als Trendsetter. Wer zeigt sich bei der EM besonders modebewusst?

BLONDIERT: Der Engländer Phil Foden hat es gemacht. Auch die aus der Bundesliga bekannten Granit Xhaka und Manuel Akanji sind dabei. Sie haben sich die Haare blond gefärbt. Foden weckte mit seinem Look sofort Erinnerungen an Englands EM-Helden von 1996, Paul Gascoigne. „Das stört mich überhaupt nicht“, sagte Foden dem „Guardian“. „Er ist ein großartiger Spieler.“ Antonio Weinitschke fallen sofort die geraden und relativ strengen Pony-Konturen auf. Das sei typisch britisch. „Das ist ein bisschen Brit-Pop, finde ich gut“, sagt er.

Im Gegensatz zu Xhaka und Akanji sei die Farbe bei Foden auch gut mattiert. Bei den Schweizern seien die Haare sehr gelb gelassen. „Das kommt dann nicht so gut“, so Weinitschke. „Das ist nicht vollendet.“

DER MÄNNER-DUTT: Vor ein paar Jahren war er ein Symbol für Hipster, auch in Studentenkreisen ist er sehr beliebt: Der Man-Bun oder Männer-Dutt steht für längere Haare, die zu einem kleinen Dutt zusammengebunden sind, der in verschiedener Höhe getragen wird. „Das ist für den Sport natürlich ideal, die Haare stören dann nicht“, sagt Weinitschke. Der walisische Superstar Gareth Bale trägt die Haare schon länger so. Inzwischen sind noch einige Kollegen dazugekommen, etwa der deutsche Nationalspieler Emre Can. „Es steht beiden, ich finde das ist eine ganz witzige Idee“, sagt der Experte.