2. Liga : Magath verteidigt Trainer-Trennungen in Würzburg

Würzburg 3,5 Spiele. Das ist die durchschnittliche Amtszeit eines Würzburger Fußball-Trainers unter Felix Magath in dieser Saison. Ist aus dem früheren „Feuerwehrmann“ und Meistercoach selbst ein Trainer-Rausschmeißer geworden?

Bevor sich Magath von Antwerpen trennte, sagte er etwas, was man in diesem nicht selten irrationalen Geschäft als Funktionär öffentlich wohl so sagt. „Selbstverständlich“, habe Magath der „Main-Post“ zufolge am Freitagabend nach der vierten Niederlage am Stück in Heidenheim auf die Frage geantwortet, ob Antwerpen in Ruhe weiterarbeiten könne. Nach der Trennung befand Magath am Montag laut „Main-Post“: „Er kann ja in Ruhe weiterarbeiten - halt woanders. Ich sehe da kein Problem.“ Man kann so eine Aussage unterhaltsam finden, muss man aber nicht. Zynisch ist sie zweifellos.