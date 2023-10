Fußball Makkabi Berlin: Trainings- und Spielbetrieb läuft weiter

Der Präsident von Makkabi Deutschland, Alon Meyer, hatte tags zuvor in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erklärt, in Berlin sei alles gestoppt, „dort sind massive Maßnahmen ergriffen worden“. Die Partie von Makkabi Berlin in der Nordost-Oberliga am vergangenen Sonntag bei der TSG Neustrelitz war abgesagt worden, nachdem es am Samstag zu Terrorangriffen der Hamas auf Israel gekommen war.