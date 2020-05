Luxemburg : Marcus Weiss wird Trainer von Jeunesse Esch

Temmels/Esch Fußball: Nach seinem Abgang in Mertert/Wasserbillig wechselt der aus Konz stammende Übungsleiter in Luxemburgs erste Liga.

Als Grund für die Verpflichtung von Weiss – zuletzt drei Jahre bei Mertert-Wasserbillig und zuvor in Grevenmacher tätig – nennen die Escher sein „ideales Profil, die neue Vereinsphilosophie, junge Talente so gut wie möglich in das Team zu integrieren, umzusetzen“.

Der in Temmels an der Obermosel lebende Weiss freut sich auch auf ein interessiertes Umfeld: „Supportermäßig ist Jeunesse das Liver­pool Luxemburgs“. Trotz des enttäuschenden Abschneidens in der zurückliegenden Teil-Runde verzeichneten die „Schwarz-Weißen von der Grenz“ (so wird das in unmittelbarer Nachbarschaft zu Frankreich gelegene Stadion genannt) mit 921 Besuchern immerhin noch den zweitgrößten Zuschauerschnitt. Nur Progrés Niederkorn hatte mehr Fans (961).