Fußball-EM Mbappé, Kane, Ronaldo & Co. - Die Favoriten und ihre Stars

Frankreich mit Superstar Kylian Mbappé, England mit Bayern Münchens Sturm-Ass Harry Kane oder doch Portugal mit dem nimmersatten Cristiano Ronaldo? Vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mangelt es nicht an potenziellen Titelträgern. Auch Rekord-Europameister Spanien sowie der ebenfalls dreifache EM-Sieger und Gastgeber Deutschland zählen dazu. Oder wird es am Ende doch wieder Titelverteidiger Italien? Das sind die EM-Favoriten: