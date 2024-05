Europameisterschaft Mehr Sicherheitspersonal bei der Bahn während der EM

Die Deutsche Bahn erhöht für die Fußball-EM in Deutschland die Anzahl der Sicherheitskräfte an Bahnhöfen und in den Zügen. Während des Turniers (14. Juni bis 14. Juli) seien etwa 20 Prozent (rund 900) mehr Sicherheitskräfte im Einsatz, teilte das Unternehmen mit.