EM-Viertelfinale : „Mit dem Herzen“ und Fans: Dänemark fordert Tschechien

Starker Rückhalt: Dänemarks Kicker feiern mit ihren Fans. Foto: Koen Van Weel/EPA Pool via AP/dpa

Baku Im Viertelfinalduell zweier Außenseiter setzt Dänemark gegen Tschechien auch auf die emotionale Kraft seiner Anhänger. Die beiden Top-Stürmer kennen sich bestens aus Leipzig.

Hunderte Fans verabschiedeten ihre Lieblinge jubelnd mit zahllosen rot-weißen Luftballons und Fähnchen aus dem Teamquartier in Helsingör nach Baku. Seit dem Drama um Christian Eriksen werden Yussuf Poulsen&Co. von einer landesweiten Woge der Zuneigung durchs Turnier getragen. Als Dank luden die Spieler sogar 50 der treuesten Anhänger per Facetime-Anruf zur Partie am Samstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) ein - Ticket und Flug zahlt der Verband.