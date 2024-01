Fußball MLS-Chef Don Garber würdigt Beckenbauer

Garber erklärte zudem, dass er sich öfter mit Beckenbauer im Ligabüro in New York getroffen habe, um über die Zukunft des Sports zu sprechen. „Ihm lag die kontinuierliche Entwicklung des Fußballs in Nordamerika wirklich am Herzen“, schrieb der MLS-Chef. Beckenbauer lief nach seinem Wechsel von München nach New York ein Jahr an der Seite der brasilianischen Fußballlegende Pelé auf.