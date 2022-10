Fußball : Nach Ausschreitungen rund um Trierer Regionalliga-Spiel in Aaalen ermittelt nun die Kriminalpolizei

Foto: lr/Schwäbische Post

Nachdem es vor dem Fußball-Regionalliga-Duell zwischen dem VfR Aalen und Eintracht Trier am vergangenen Wochenende zu Schlägereien in der Aalener Innenstadt gekommen war, ist nun die Kriminalpolizei mit in die Ermittlungen eingestiegen. Was dahinter steckt.

Für die Personen, die sich am vergangenen Samstag (22. Oktober) vor dem Fußball-Regionalliga-Duell zwischen dem VfR Aalen und Eintracht Trier an einer Schlägerei vor der Gaststätte „Kornstadl“ in der Aalener Innenstadt beteiligt haben, wird es juristisch ungemütlich. Das berichtet nun die Schwäbische Post (SchwäPo). Inzwischen, so die Tageszeitung, ermittelt die Kriminalpolizei wegen schweren Landfriedensbruchs. Das teilte Aalens Polizeisprecher Holger Bienert auf Anfrage der SchwäPo mit.

Nach Ausschreitungen rund um Trierer Regionalliga-Spiel in AaalenWaren - Waffen im Spiel?

Demnach habe die Polizei Hinweise, dass es bei der Massenschlägerei an der Storchenstraße um mehr als eine Rangelei unter Fußballfans gegangen sei. Die Schwäbische Post schreibt weiter: „Wenn die Ermittlungen von einem ,schweren‘ Landfriedensbruch ausgehen, sind meist Waffen im Spiel. Sollte es zu Verhaftungen und zu Verurteilungen wegen schweren Landfriedensbruch kommen, kommt eine Geldstrafe nicht mehr in Betracht. Dann steht nur noch die Frage im Raum, ob die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird.“