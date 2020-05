2. Liga : Nach Corona-Pause: Heidenheim verliert, keine Zwischenfälle

Düsseldorf Der Neustart der 2. Fußball-Bundesliga nach der Corona-Pause verläuft am Samstag ohne Zwischenfälle. Dafür gibt es sportlich einige Überraschungen.

„Bochum hat heute einfach die größere Konsequenz gezeigt“, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt: „Auch in dieser Zeit geht es nur mit Aggressivität und Zweikämpfen. Das hat uns heute gefehlt. 3:0 fühlt sich richtig bitter an.“ Bochums Stürmer Simon Zoller war dagegen glücklich. „Es war ungewohnt, dass du vom Hotel ins Stadion läufst mit Mundschutz. Du siehst keine Leute, die Musik ist aus. Aber wir haben das gut angenommen“, sagte er: „Klar freuen wir uns, nach so einem Sieg nach Hause zu kommen und mit den Familien etwas abzuschalten. Deshalb wird heute Abend bestimmt die ein oder andere Kanüle aufploppen.“

In Regensburg gelang Kiels Jae-Sung Lee in der 3. Minute der erste Treffer nach der Saison-Unterbrechung. Die Störche kamen durch Finn Porath zum 2:0 (58.), doch der Jahn glich durch Sebastian Stolze (75.) und Andreas Albers (90.+2/Foulelfmeter) aus. In Aue sah Sandhausens Dennis Diekmeier schon in der 4. Minute die Rote Karte, den Elfmeter nach der Notbremse verwandelte Dimitrij Nazarov. Florian Krüger (64.) und Malcolm Cacutalua (69.) bauten die Führung für die Sachsen aus. Für Sandhausen traf Julius Biada (80.).