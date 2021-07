Vorschau : Nach der EM: Das bringt die Fußball-Woche

Das erste Spiel für den neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (M) steht an: Am 17. Juli in Villingen gegen den 1. FC Köln. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Die EM ist vorbei! Bei den Bundesligisten läuft die Vorbereitung schon auf Hochtouren. International wird schon wieder gespielt. Auf der DFL-Mitgliederversammlung geht es um eine viel diskutierte Regel.

DEUTSCHE FUßBALL LIGA: Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch will sich die DFL mit der 50+1-Regel befassen. Es soll mit den 36 Bundesliga-Clubs das weitere Vorgehen in Bezug auf die 50+1-Regel besprochen werden. Nach der in den DLF-Statuten verankerten 50+1-Regel ist es Kapitalanlegern nicht möglich, die Stimmenmehrheit bei Kapitalgesellschaften zu übernehmen, in die Fußballvereine ihre Profiteams ausgegliedert haben. Außerdem wird über Themen des Spielbetriebs für die neue Saison beraten. Die DFL legte dazu einen Entwurf des medizinisch-hygienischen Arbeitsschutzkonzepts vor.