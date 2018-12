später lesen Hegerberg sollte twerken Nach Eklat bei Ballon d'Or: „Lächerlicher Sexismus“ FOTO: Christophe Ena FOTO: Christophe Ena Teilen

Moderator Martin Solveig hat bei der Verleihung des Ballon d'Or in Paris für einen Eklat gesorgt. Der in Frankreich bekannte DJ fragte die als weltbeste Fußballerin frisch gekürte Ada Hegerberg auf der Bühne, ob sie „twerken“ wolle - also tief in der Hocke mit dem Po wackeln. dpa