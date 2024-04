Aufstieg Nach elf Jahren: Aachen vor Rückkehr in den Profi-Fußball

Traditionsclub Alemannia Aachen kann am Samstag nach elf Jahren die Rückkehr in den Profi-Fußball perfekt machen. Im Falle eines Heimsiegs gegen den 1. FC Bocholt (14.00 Uhr) wäre der Aufstieg in die 3. Liga perfekt. Trainer Heiner Backhaus hatte die Aachener im September auf Rang zehn übernommen und feierte mit der Alemannia seitdem 20 Siege in 24 Spielen bei nur einer Niederlage.