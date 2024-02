2. Liga Nach Unterbrechung: Hannover gewinnt Topspiel gegen Fürth

Die e.V.-Spitze hatte erst am Vortag des Fürth-Spiels massive Kritik an Kind und der DFL geübt und das Thema dadurch weiter angeheizt. Ihr Vorwurf ist, dass der Hörgeräte-Unternehmer bei der Mitgliederversammlung der DFL im Dezember heimlich für den Investoren-Einstieg gestimmt und dem Vorhaben dadurch überhaupt erst zu der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit verholfen habe. Kind verweigerte dazu auch am Freitag eine Auskunft und verweist auf den geheimen Charakter der Abstimmung.