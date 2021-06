Spiel gegen Russland : Nächster Meilenstein: Finnen wollen ins Achtelfinale

Joel Pohjanpalo (l) will mit Finnland ins EM-Achtelfinale. Foto: Martin Meissner/AP Pool/dpa

St. Petersburg Finnland reiste als EM-Debütant und großer Außenseiter zu diesem Turnier. Nach dem dramatischen Auftakt gegen Dänemark ist plötzlich sogar das Achtelfinale in Reichweite.

Der Kontrast könnte kaum größer sein. Auf der einen Seite der Gastgeber Russland, dessen Zuschauer am vergangenen Samstag die Anti-Rassismus-Gesten der Belgier und des Schiedsrichter-Gespanns auspfiffen.

An diesem Mittwoch (15.00 Uhr/MagentaTV) kommt es in St. Petersburg nun zum direkten Duell der beiden Nachbarn. Und was nach dem Drama um Eriksen beinahe untergegangen wäre: Der EM-Debütant Finnland hat auf einmal sogar die Chance, sich gleich beim ersten großen Turnier seiner Fußball-Geschichte vorzeitig für das Achtelfinale zu qualifizieren. Das wäre der Fall, wenn die Finnen gegen Russland gewinnen und die Dänen einen Tag später maximal Unentschieden gegen Belgien spielen. „Als wir dieses Turnier gestartet haben, hatten wir einen Traum. Der Sieg gegen Dänemark war der erste Meilenstein. Und wir haben die nächsten Meilensteine schon im Kopf“, sagte Trainer Markku Kanervaw einen Tag vor der Partie.