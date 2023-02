Nationalmannschaft : 1000. DFB-Länderspiel möglicherweise gegen Ukraine

Das 1000. Länderspiel der DFB-Elf könnte einen besonderen Gegner bekommen. Foto: Christian Charisius/dpa

Frankfurt/Main Für die Nationalmannschaft steht im Sommer ein Jubiläum an. Der Gegner könnte einen besonderen symbolischen Charakter haben. Konkreter werden für Hansi Flick offenbar die Pläne für Spiele in Amerika.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird das 1000. Spiel ihrer Länderspiel-Geschichte möglicherweise als Symbol für den Frieden gegen die Ukraine bestreiten.

Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet, befindet sich der Deutsche Fußball-Bund in entsprechenden Verhandlungen mit dem Fußball-Verband der Ukraine. Termin wäre der Länderspiel-Slot zwischen dem 14. und 21. Juni. Offen ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber vor allem noch der mögliche Spielort.

Im März tritt die DFB-Auswahl zu den ersten Testspielen nach dem WM-Scheitern am 25. März in Mainz gegen Peru und am 28. März in Köln gegen Belgien an. Es sind die Partien Nummer 998 und 999 in der DFB-Historie. Ohne das frühe Aus in Katar hätte die Elf von Bundestrainer Hansi Flick das 1000. Länderspiel im WM-Halbfinale bestreiten können.

Nur noch Testspiele bis zur Heim-EM

Bis zur Heim-EM im Sommer 2024 bestreitet die Nationalmannschaft nur noch Testspiele. Konkreter werden offenbar die Planungen für eine Amerika-Reise im Termin-Fenster im Oktober, über die Flick im Dezember in einem dpa-Interview erstmals gesprochen hatte. Laut RND sollen zwei Testspiele an der Ostküste der USA gegen die US-Auswahl und Mexiko in der Planung sein, die gemeinsam mit Kanada die WM 2026 ausrichten. Zustimmen müssten die Bundesliga-Clubs, die ihre Spieler dann mitten in der Saison für eine Fernreise abstellen müssten.

Gegen die Ukraine spielte Deutschland lange vor dem Angriff Russlands auf das Land vor genau einem Jahr letztmals in der Nations League im November 2020 noch unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw. In Leipzig gab es damals nach mehreren Corona-Fällen beim Gegner einen 3:1-Sieg durch Tore von Timo Werner (2) und Leroy Sané. Keines seiner bislang acht Spiele gegen die Ukraine (fünf Siege, drei Remis) hat Deutschland verloren.

Bestätigt hat der DFB für dieses Jahr bislang nur die März-Partien. Weitere Länderspiele finden neben Juni und Oktober noch im September und November statt. Am 2. Dezember werden in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost. Deutschland spielt als Gastgeber 2024 in der Gruppe A in München (14. Juni), Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni).

(dpa)