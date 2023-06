Nationalmannschaft 1001. Länderspiel: Erst eine Niederlage gegen Polen

Bundestrainer: Die Bilanz von Hansi Flick ist nach 22 Länderspielen unter seiner Leitung mit zwölf Siegen, sieben Remis und drei Niederlagen weiterhin positiv. Der 58-Jährige konnte aber an seinen Bundestrainer-Startrekord von acht Siegen nicht mehr anknüpfen. In den folgenden 14 Länderspielen gab es nur noch vier Siege. In diesem Jahr gab es in den ersten Testspielen Richtung Heim-EM 2024 ein 2:0 gegen Peru, ein 2:3 gegen Belgien und am vergangenen Montag in Bremen das 3:3 gegen die Ukraine.