Nationalmannschaft 1004. Länderspiel: Völlers Comeback gegen Frankreich

Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund gegen den WM-Finalisten Frankreich ihr 1004. Länderspiel. In der Bilanz stehen 578 Siege, 208 Unentschieden und 217 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2254:1184. Aktuell ist die DFB-Auswahl seit fünf Partien sieglos. Drei Niederlagen am Stück gab es zuletzt 1985.