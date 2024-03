Nationalmannschaft 1010. Länderspiel: Gündogan-Jubiläum, Positive Oranje-Bilanz

Niederlande: Zum 46. Mal kommt es in Frankfurt zum Nachbarschaftsduell. Deutschland führt mit 16:12 Siegen. 17 Partien endeten unentschieden. Das wichtigste Spiel gewann die DFB-Auswahl um Kapitän Franz Beckenbauer 1974 im WM-Finale in München mit 2:1 gegen die Niederländer um Johan Cruyff. Auch auf dem Weg zum dritten Titel musste Deutschland im Achtelfinale von 1990 an Oranje vorbei (2:1). Mit dabei: Die Spuckattacke von Frank Rijkaard und die legendäre rote Karte gegen Rudi-Völler. Zuletzt standen sich beide Nationalteams am 29. März 2022 in Amsterdam gegenüber. Das Testspiel endete nach Toren von Thomas Müller und dem Ausgleich durch Steven Bergwijn 1:1.