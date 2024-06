Nationalmannschaft 1011.Länderspiel: Ungeschlagen gegen Ukraine, Neuer-Comeback

Insgesamt ist es das 1011. Länderspiel in der DFB-Historie. In der Gesamtbilanz stehen 582 Siege, 209 Unentschieden und 219 Niederlagen sowie 2267:1194 Tore. Die im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) begonnene Siegesserie soll erst im Max-Morlock-Stadion und dann am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland fortgesetzt werden, bevor es am 14. Juni in München im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland um Punkte geht.