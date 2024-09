Fußball-Nationalmannschaft 1018. Länderspiel: Wieder Ungarn - Schiri als gutes Omen?

Nations League: Zum vierten Mal wird um den Titel in dem noch jungen UEFA-Wettbewerb für Nationalmannschaften gespielt. Die Gewinner waren bislang Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023). Das DFB-Team spielte stets in der höchsten Liga mit, war aber nie erfolgreich. Ein Abstieg bei der Premiere wurde sogar nur durch eine Modus-Anpassung verhindert. In 16 Partien gab es nur drei Siege. Dazu kommen neun Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 24:29. Gegner in Gruppe 3 sind neben Ungarn noch die Niederlande und Bosnien-Herzegowina. Der Erste und Zweite kommen ins Viertelfinale.