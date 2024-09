Fußball-Nationalmannschaft 1019. Länderspiel: Als Joker Füllkrug gegen Holland stach

Niederlande: Zum 47. Mal treffen die Fußball-Erzrivalen Niederlande und Deutschland aufeinander. 17 Siege, 17 Unentschieden und zwölf Niederlagen gab aus DFB-Sicht. Die letzte Partie ist noch in frischer Erinnerung. Am 26. März gab es im Test vor der Heim-EM in Frankfurt ein 2:1. Joey Veerman brachte Oranje früh in Führung. Nach dem Ausgleich von Maximilian Mittelstädt erzielte Niclas Füllkrug in der 85. Minute den Siegtreffer. In der Nations League gab es bislang zwei Duelle, die Ergebnisse aus deutscher Sicht: 0:3 und 2:2.