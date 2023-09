Nationalmannschaft 19 Jahre nach Rücktritt: Völlers Teamchef-Comeback

Völler bleibt nur das Abschlusstraining am Abend im Signal Iduna Park, um die Mannschaft nach dem 1:4 gegen Japan sportlich neu auszurichten. Schon nach der von ihm benannten „Blamage“ in Flicks letztem Länderspiel am Samstagabend in Wolfsburg hatte er die vielen Mängel im Stile eines Trainers klar benannt und seine Marschroute vorgegeben.