Nationalmannschaft 23 oder 26: Skeptischer Nagelsmann denkt an Turnier-Novum

Nagelsmann selbst plädiert für einen kleineren Kader, will aber nicht als Spielverderber für andere in Erscheinung treten. „Ich bin generell eher bei 23, kann aber auch alle Argumente für 26 verstehen“, betonte der 36-Jährige vor seinem ersten Turnier als DFB-Chefcoach. Ähnlich äußerte sich in Düsseldorf der Schweizer Nationalcoach Murat Yakin - am 23. Juni in Frankfurt der letzte deutsche Gruppengegner. Auch Österreichs deutschen Cheftrainer Ralf Rangnick kann sich eine solche flexible Regelung vorstellen.