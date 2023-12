EM 2024 331 Millionen Euro Preisgeld bei Fußball-EM

Alle 24 EM-Teilnehmer erhalten eine Startprämie in Höhe von 9,25 Millionen Euro, für die Qualifikation für das Achtelfinale gibt es 1,5 Millionen Euro. Wer das Viertelfinale erreicht, erhält zusätzlich 2,5 Millionen Euro. 4 Millionen Euro gehen an die Halbfinalisten, 5 Millionen Euro an den unterlegenen Finalisten. Jedes gewonnene Gruppenspiel bringt zusätzlich 1 Million Euro, jedes Unentschieden 500 000 Euro. Der Europameister kommt im für ihn besten Fall auf insgesamt 28,25 Millionen Euro an UEFA-Prämien.