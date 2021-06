Viel Lob : A-Nationalspieler beglückwünschen U21-Europameister

Ljubljana Glückwunsch der Großen: Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben die U21-Spieler für den Sieg im EM-Finale gefeiert.

„Jungs, herzlichen Glückwunsch. Wir haben alle mitgefiebert, habt ihr super gemacht, habt ihr euch verdient, ihr wart die beste Mannschaft bei dem Turnier“, sagte Kapitän Manuel Neuer in einer Videobotschaft.

„Was für eine fantastische Leistung“, twitterte Thomas Müller. „Jawoll!! Was für ein großartiger Kampf, ganz herzlichen Glückwunsch an unsere U21“, schrieb Mats Hummels bei dem Kurznachrichtendienst, und Ilkay Gündogan twitterte: „Was für eine grandiose Mannschaftsleistung. Glückwunsch zum Titel an die U21 Jungs!“