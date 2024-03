Nationalmannschaft Absteiger als Aufsteiger: „Krasse“ Mittelstädt-Geschichte

Natürlich hätte auch Maximilian Mittelstädt einen blauen Kapuzenpulli mit einem lässigen Mottospruch tragen können, so wie sein Stuttgarter Club-Kollege Deniz Undav. „I'm just a kid with a dream“, stand in englischer Sprache auf dem Oberteil des Angreifers bei der Ankunft im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft. „Ich bin nur ein Kind mit einem Traum.“ Das hätte auch zu Mittelstädt gepasst.